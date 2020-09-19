الإرياني يعلن القبض على "خلية حوثية" ويكشف عن اعترافات خطيرة تتعلق بإيران

أعلن معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، إلقاء القبض على خلية تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، مؤكدا أن الخلية أدلت باعترافات عن تلقيها تدريبات في إيران.

وكتب الإرياني عدة تغريدات على حسابه على "تويتر" أعلن فيها "إلقاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية واعترافها بتلقي تدريبات في إيران وارتباطها بالحرس الثوري".

١-القاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الايرانية واعترافها بتلقي تدريبات في ايران وارتباطها بالحرس الثوري، دليل دامغ على التورط الايراني في ادارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم المليشيا الحوثية بالاسلحة "الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة" لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 19, 2020

​وأضاف بأن هذه الاعترافات "دليل دامغ على التورط الإيراني في إدارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم المليشيا الحوثية بالأسلحة "الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة" لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة".

٢-هذه الاعترافات تؤكد استغلال مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الايرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الارهابية في اليمن، واستهداف الاعيان المدنية في المملكة 🇸🇦 وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 19, 2020

​وتابع في تغريدة أخرى: "هذه الاعترافات تؤكد استغلال مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الإيرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الإرهابية في اليمن، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة (السعودية) وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر".

وأكد الإرياني في تغريدة أخرى أن "استمرار النظام الإيراني في تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتأكيد على ضرورة تمديد حظر الأسلحة الإيرانية، وتكثيف الضغوط الدولية على النظام الإيراني لوقف أنشطته الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين".