السلطات اللبنانية تعثر على جثة أحد ركاب قارب هجرة كان يتجه إلى قبرص

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بالعثور على جثة في البحر قبالة شاطئ مدينة الصرفند الواقعة جنوبي لبنان، يرجح أن تكون لأحد ركاب قارب هجرة إلى قبرص.

وأفاد مراسل وكالة "​النشرة" اللبنانية أن السلطات عثرت على جثة شخص في البحر قبالة الشاطئ الجنوبي، بعد غرق إحدى سفن الهجرة المتوجهة إلى قبرص.​

وأقدمت السلطات القبرصية على إعادة 33 مهاجرا وصلوا إلى مدينة ليماسول في الخامس من الشهر الجاري قادمين من ​لبنان​، واعتقلت ​الشرطة​ 4 أشخاص كانوا ضمن مجموعة أخرى من 51 مهاجرا من السوريين اللبنانيين، تواجدوا على متن القارب، ويعتقد أنهم متورطون بقضايا تهريب البشر.