الجيش اليمني يتقدم في الجوف ويقترب من الطريق الرابط بينها وبين مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، سيطرة قواته على مواقع هامة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية إثر مواجهات مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة– سبوتنيك. ونقل موقع الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" عن ركن تدريب المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، العميد الركن عبد الله الزوقري، قوله إن:

"قوات الجيش والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) استعادت بإسناد من طيران التحالف العربي، مواقع عسكرية ذات أهمية استراتيجية قريبة من منطقة بِير المرَازِيق شرقي الجوف، والخط الدولي الرابط بين محافظة الجوف ومَأَرِب".

وأكد العميد الزوقري "تلقي الحوثيين في المعركة هزائم ساحقة، في عدتهم وعتادهم العسكري".

وأشار إلى "مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين بنيران مدفعية قوات الجيش والمقاومة".

وحسب المسؤول العسكري، "يعيش الحوثيون اليوم لحظاتهم الأخيرة نتيجة الضربات الموجعة والأليمة التي تلقوها وتكبدوها خلال الفترة الماضية، على يد الجيش والمقاومة".

يأتي تقدم قوات الجيش اليمني، عقب أيام من إعلانه "السيطرة على سلسلة جبال دُحيضَة شرق منطقة بِير المرَازِيق (مديرية خبْ والشّعْف شرقي محافظة الجوف)، بعملية عسكرية مباغتة أوقعت قتلى وجرحى وأسرى في صفوف الحوثيين".

وقد سبق ذلك، يوم الجمعة الماضية، تمكن القوات الحكومية من استكمال سيطرتها على مواقع جبهة النُضُود ومحيطها شرقي الجوف، بينها مركز قيادة واتصال تابع الحوثيين في الجبهة ذاتها، حسبما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".