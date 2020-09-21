السعوية تكشف تفاصيل اعتماد عودة العمرة تدريجيا

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الاثنين 21 سبتمبر/أيلول، إنها بصدد الاعتماد التدريجي لعودة العمرة.

ونقل حساب الوزارة على تويتر، عن وزير الحج والعمرة، دكتور محمد بن طاهر بنتن، قوله: "ستعتمد الوزارة في مراحل العودة التدريجية للعمرة، الزيارة على الحلول التقنية التي تمكن الشركات والمؤسسات من تسويق الخدمات عالميا ومحليا".

كما قال أيضا نائب وزير الحج والعمرة: "منظومة الحج والعمرة لا تقتصر على الخدمات الأساسية، التي تقدم لضيوف الرحمن، حيث يتواجد محتوى ضخم من الخدمات، التي يمكن أن تقدم من قبل القطاع الخاص، مثل الخدمات المساندة واللوجستية وغيرها، والتي ستكون لها دور كبير في تحقيق مستهدفات الرؤية".

وتابع، بقوله: "الاندماجات والاستحواذات في قطاع العمرة ستخفف بشكل كبير على التكاليف التشغيلية، وستساهم في زيادة كفاءة التشغيل، وتنوع الخدمات المقدمة مع زيادة الأصول والقدرات المالية".

وقال سعد الربيعة، مدير عام تطوير الأعمال بالهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت): "أطلقت هيئة منشآت بالتعاون مع برنامج كفالة وصندوق التنمية الوطنية منتج يضمن تمويل المنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة بهدف تحفيز الجهات التمويلية على تمويل القطاع".

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية قد نشرت ما وصفته بتفاصيل العودة التدريجية للعمرة.

وقالت الصحيفة السعودية إنه من المقرر أن يتم بناء خطة العودة التدريجية للعمرة عبر تطبيق إلكتروني يحدد فيه تاريخ الأداء وساعته، على أن يكون لدى المعتمر تقرير طبي موثق يثبت سلامته من فيروس كورونا المستجد.

وأشار مصدر مطلع إلى أن وزارة الحج ستعلن خلال الأيام المقبلة تفاصيل العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة، الدكتور حسين الشريف، أن الوزارة ستعمل على تقييم تجربة نجاح الحج الاستثنائي وتطبيق إجراءات صحية وتنظيمية عالية الجودة.

#يحدث_الان

معالي وزير الحج والعمرة: ستعتمد الوزارة في مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة على الحلول التقنية التي تمكن الشركات والمؤسسات من تسويق الخدمات عالميا ومحليا pic.twitter.com/SgKTeLelou — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) September 21, 2020

​كما ستعمل الوزارة على استلهام تجربة النجاح في موسم العمرة القادم اعتمادا على البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة وتدابيرها الوقائية ضد فيروس كورونا.