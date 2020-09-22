رئيس الوزراء الكويتي يدافع عن نفسه أمام البرلمان

وقف رئيس الحكومة الكويتي، الشيخ صباح الخالد، ليدافع عن سياسات حكومته في مواجهة كورونا أمام البرلمان.

وقال رئيس الوزراء "نعم أخطأنا وسنخطئ والسبب عدم وجود دليل إرشادي للتعامل مع أزمة كورونا وهي أزمة غير مسبوقة..وكان من الممكن أن نذهب للأحكام العرفية وفقاً للدستور لضبط الأوضاع".

وحسب صحيفة الأنباء الكويتية، أكد صباح الخالد تجاوز الإصابات بكورونا في بلاده 100 ألف إصابة "لكن نسبة الوفيات متدنية".

واعتبر رئيس الوزراء أنه كان من الممكن أن يتجه إلى تطبيق الأحكام العرفية "إذا كان هناك انفلات أمني"، في حين رأى أن الأزمة بشأن فيروس كورونا صحية وليست مسبوقة حتى يكون هناك دليل يسير عليه.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الثلاثاء) تسجيل 719 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 100 ألف حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة عبدالله السند، في بيان صحفي اليوم إن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 100683 حالة. وأشار إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 588 حالة، بجانب تسجيل 682 حالة شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 91612 حالة، ما يمثل 90.99 في المائة من مجموع المصابين.