الأردن ينفي علاقته بشركة "ميد واف" التي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها

نفى الأردن، اليوم الثلاثاء، علاقته بشركة "med wave" التي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها، ضمن ثلاث شركات، بسبب "خرق حظر السلاح" الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

عمّان، 22 سبتمبر - سبوتنيك . وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، السفير ضيف الله علي الفايز، في بيان اليوم، "أن شركة "med wave" التي أشارت تقارير إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها لمساهمتها في خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا، ليست شركة أردنية وغير مسجلة في الأردن، ولا وجود لها على الأراضي الأردنية".

وقال الفايز إنه "تم الكشف من قبل الجهات المعنية على المكان المزعوم أنه مقر الشركة في عمان حسب العنوان الوارد في الوثائق الأممية، وتبين أن لا وجود لهذه الشركة فيه".

وتابع "سيتم إرسال جميع المعلومات التي تفند ادعاء الشركة وجود مقرها في عمان، وكامل المعلومات التي تظهر أن الشركة ليست مسجلة في الأردن، ولا تعمل في أراضيه إلى الجهات الدولية المعنية".

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، على "أن الأردن ملتزم بشكل كامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا".