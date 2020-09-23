الرئيس الجزائري يستقبل قائد "أفريكوم" ستيفن تاونساند...صور

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، قائد القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) ستيفن تاونساند.

وأكدت الرئاسة الجزائرية في بيان نشرته عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن قائد الأفريكوم كان مرفوقا بأعضاء من السفارة الأمريكية بالجزائر.

ولم يقدم البيان تفاصيل أكبر عن فحوى اللقاء والمسائل، التي تم مناقشتها.

القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا) أفريكوم(هي وحدة مكونة من قوات مقاتلة موحدة تحت إدارة وزارة الدفاع الأمريكية وهي مسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية وعن العلاقات العسكرية مع 53 دولة أفريقية عدا مصر، التي تقع في نطاق القيادة المركزية الأمريكية.