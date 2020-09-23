وثائق تاريخية تكشف كيف حدد اليوم الوطني في السعودية... صور

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية وثائق تاريخية تكشف كيف تم تحديد اليوم الوطني في المملكة.

ونشر المركز أربع وثائق على حسابه على موقع "تويتر"، تظهر كيف تم تحديد اليوم الوطني للمملكة في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام ميلادي وكيفية إعلان ذلك والاحتفال به.

وأظهرت الوثيقة الأولى الأمر الملكي الصادر من الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، والقاضي "بتحويل اسم المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها لتحمل اسم المملكة العربية السعودية واختيار اليوم الأول من الميزان يوماً لإعلان التوحيد".

​وأظهرت الوثيقة الثانية، إعلان عن تسمية البلاد باسم المملكة العربية السعودية وإطلاق المدافع احتفالا بذلك، وجاءت الوثيقة الصادرة في عام 1351هـ (1932) بتوقيع الملك فيصل بن عبد العزيز، نائب الملك وقتها، آنذاك، والصادرة عام 1351هـ بشأن تيمناً بذلك الحدث الميمون.

وأظهرت الوثيقة الثالثة مرسوماً ملكياً بتوقيع الملك فيصل بن عبد العزيز عام 1385هـ (1965) يقضي بتحديد يوم 23 سبتمبر يوماً وطنياً للمملكة العربية السعودية.

وكذلك أظهرت الوثيقة الرابعة تعميماً صادراً من العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز، الصادر في عام 1425هـ (2005) يقضي بأن يكون يوم 23 من سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية اعتباراً من عام 1426هـ تمكيناً للمواطنين للاحتفال بهذا الحدث التاريخي.