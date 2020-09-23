حمدوك يتحدث عن اليوم العالمي للغة الإشارة

شارك عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة السودانية، في الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة.

وكتب حمدوك على حسابه الرسمي في "فيسبوك": "يُمثِّل اليوم العالمي للغة الإشارة تذكير بأهمية دعم وحماية الهُويِّة اللُّغوية والتنوع الثقافي لمستخدمي لغة الإشارة ولغة التواصل الشاملة من مواطنات ومواطني بلادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالريف والحضر، في السودان، وحول العالم".

وأضاف حمدوك: "علمتنا ثورة ديسمبر العظيمة أن قوتنا تَتَحدَّد بقدر اهتمامنا وحرصنا بأن يتحقق وعد ديسمبر في العدالة لكل فئات المجتمع، ولنتمكن من دعم ذوي الاحتياجات الخاصة نحتاج للتوعية بقضاياهم".

وتابع: "ومواصلة العمل ليتمكنوا من إطلاق العنان لقدراتهم وطاقاتهم الإبداعية والمشاركة جميعا في بناء السودان الجديد".

وأكد حمدوك: "نحنُ ملتزمون بتمجيد التنوع وتحقيق المساواة. معاً سنعبر ولن نترك أحداً خلفنا".