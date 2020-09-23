وصول 2400 طن مساعدات إماراتية إلى لبنان... فيديو

وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، باخرة مساعدات تابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوجيهات من الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لدعم المتأثرين من انفجار مرفأ بيروت وتحسين أوضاعهم الإنسانية.

وبحسب وكالة "وام"، تحمل الباخرة على متنها 2400 طن من الاحتياجات الإغاثية التي تضمنت المواد الغذائية، والطبية والمكملات الغذائية للأطفال والمعقمات ووسائل الوقاية وأدوات التخفيف من آثار تفشي جائحة كورونا على الساحة اللبنانية.

وكان في استقبال الباخرة بمرفأ بيروت أعضاء سفارة الإمارات في لبنان وتم تسليم محتوياتها للجهات اللبنانية المختصة.

باخرة إماراتية تصل العاصمة اللبنانية على متنها 2400 طن من المساعدات للمتأثرين بانفجار مرفأ #بيروت.#وام https://t.co/sEW0MHdzGP pic.twitter.com/Fngm4kbhLE — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 23, 2020

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن تسيير هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية جاء لتقديم كل ما من شأنه أن يلبي احتياجات الضحايا والمتأثرين بحادث الانفجار والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في ظروفهم الحالية، ضمن البرنامج الإنساني والإغاثي الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الساحة اللبنانية.

وقال الفلاحي إن الهيئة حرصت على إيصال مساعداتها للمتضررين جوا وبحرا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب اللبناني في الوقت الراهن، مشيرا في هذا الصدد إلى استمرار مبادرات الهيئة لنقل المزيد من الاحتياجات العاجلة إلى لبنان.