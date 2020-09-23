الرئيس الجزائري: حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس غير قابل للتصرف والمساومة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس غير قابل للتصرف والمساومة.

وقال تبون، اليوم الأربعاء، خلال كلمة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها العادية 75، "أما بخصوص القضية الفلسطينية التي تبقى بالنسبة للجزائر وشعبها، قضية مقدسة بل أم القضايا، فنعبر مجددا عن دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه غير القابل للتصرف أو المساومة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، قناعة منا بأن تسويتها تعتبر مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط".

في غضون ذلك، طالب الرئيس الجزائري "الأطراف الليبية بتجسيد اتفاق وقف إطلاق النار على أرض الواقع في أقرب أجل".

وفيما يخص قضية الصحراء الغربية، أعرب الرئيس الجزائري، عن وجود عقبات أمام القضية، مطالبا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمكين الشعب الصحراوي من استفتاء تقرير المصير، قائلا "نسجل بكل أسف ما تعرفه هذه القضية من عقبات تعرقل تسويتها، لاسيما توقف المفاوضات بين طرفي النزاع والتماطل في تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء الغربية".

وأضاف "تدعو الجزائر إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة إجراء استفتاء تقريرِ المصيرِ في الصحراء الغربية المؤجل منذ أزيد من 29 سنة، والتعجيل في تعيين مبعوث للأمين العام الأممي وتفعيل مسارِ المفاوضات بين طرفي النزاع والتفرغ لتحقيق آمال شعوب المغرب العربي وإفريقيا في التنمية والإندماج".