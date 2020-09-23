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    وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال التوقيع على اتفاق السلام في البيت الأبيض

    مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة: دولة عربية أخرى ستوقع خلال يومين اتفاقية تطبيع علاقات مع إسرائيل

    © REUTERS / TOM BRENNER
    العالم العربي
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    الموضوع:
    تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية (93)
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    قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، اليوم الأربعاء، إن دولة عربية جديدة ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل خلال اليومين المقبلين.

    وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "خطتنا هي جلب المزيد من الدول، التي سنعلن عنها في وقت قريب جدا... [ستوقع] دولة واحدة في اليوم أو اليومين المقبلين". في وقت لم تذكر اسم تلك الدولة العربية.

    وأكدت كرافت أن الولايات المتحدة تأمل أن توقع السعودية أيضا اتفاق سلام مع إسرائيل.

    "من الواضح أننا نرحب بأن تكون السعودية التالية. لكن المهم أن نركز على الاتفاقية ولا نسمح للنظام [الإيراني] باستغلال النوايا الحسنة للبحرين أو الإمارات العربية المتحدة أو إسرائيل".

    وأضافت كرافت، في مقابلة مع "العربية"، مساء اليوم الأربعاء، أن واشنطن ترغب في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط، موضحة أن أية دولة تنتهك العقوبات على إيران ستعاقب.

    وشددت على أن واشنطن ستفرض عقوبات على أية دولة توفر الأسلحة لإيران، مؤكدة أن طهران تواصل دعم الحوثيين في اليمن، لافتة إلى أن نظام إيران يستخدم الإرهاب للبقاء بالسلطة. 

    وفي السياق نفسه، نقلت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر سودانية أن نتائج المباحثات بين مسؤولين سودانيين والبعثة الأمريكية في أبو ظبي كانت إيجابية جدا، وأن هناك احتمالا كبيرا مؤداه أن إعلان تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، بات قريبا جدا. 

    رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
    © AFP 2020 / MICHAEL O'HAGAN
    تقرير: توقعات بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان "قريبا جدا"

    وأفادت القناة العبرية بأن تلك التصريحات قد جاءت بعيد مغادرة رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، إمارة أبو ظبي عائدا إلى الخرطوم. وأوضحت القناة عن لسان المصادر السودانية أن الاتفاق بين السودان وإسرائيل مرتبط باستجابة الولايات المتحدة لطلبات السودان، التي تشمل بشكل أساسي مساعدات اقتصادية واسعة وإزالة اسمه من قائمة الدول المؤيدة للإرهاب. 

    وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إنه أجرى محادثات مثمرة مع الأمريكيين في أبوظبي بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

    وذكرت ذلك شبكة "العربية نت"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قوله: "بحثنا مع الوفد الأمريكي في أبوظبي، مستقبل السلام العربي الإسرائيلي".

    وتابع: "بحثنا أيضا دور السودان في تحقيق السلام بالمنطقة وأكدنا على حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وفق حل الدولتين".

    وقال رئيس مجلس السيادة السوداني: "نتائج المحادثات مع الوفد الأمريكي في أبوظبي ستعرض على مؤسسات الحكم الانتقالي".

    وقال بيان مجلس السيادة السوداني على "فيسبوك" إن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي عاد إلى الخرطوم قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن قاد وفد السودان في مباحثات مع الجانب الأمريكي استغرقت ثلاثة أيام".

    الموضوع:
    تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية (93)

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    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, التطبيع مع إسرائيل, أمريكا, السودان
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