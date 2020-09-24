وزير الخارجية اليمني يتهم "أنصار الله" بتجويع "الفئات الأكثر ضعفا"

اتهم وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، جماعة "أنصار الله"بالعمل على تعزيز أزمة الأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.

جاءت كلمة الحضرمي خلال فعالية "الأزمة الإنسانية في اليمن: تجنب اندلاع المجاعة" التي تم نظمتها السويد والاتحاد الأوروبي على هامش أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة "سبأ".

وصرح الحضرمي بأن "الكارثة الإنسانية في اليمن، التي تعتبر الأسوأ في العالم، هي نتيجةً لجشع ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تحاول الوصول الى السلطة بأي ثمن ودون أي اعتبار لمعاناة ملايين اليمنيين"، على حد تعبيره.

وأضاف أن العراقيل التي تفرضها جماعة "أنصار الله" على جهود الاستجابة الإنسانية قد تصاعدت خلال العامين 2019 و2020 أكثر من أي وقت مضى، "حيث رصدت المنظمات الدولية ولجان التحقيق الأممية قيام الميليشيات بسرقة المساعدات الإنسانية واستخدامها لتعزيز جبهات حربهم الخبيثة بالشكل الذي يفاقم ازمة انعدام الامن الغذائي الحاد ضمن الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع".

ولفت الحضرمي إلى أنه "بالرغم من الجهود الجسيمة التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في مناطق سيطرة الحوثي، إلا أن العراقيل والقيود التي تفرضها هذه ميليشيا الحوثي تصعّب من مهمة الحكومة وشركائها من المجتمع الدولي لتجنب خطر المجاعة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن تصاعد الصراع في اليمن وتفاقم مشكلاته الاقتصادية يدفع البلاد نحو حافة المجاعة ويهدد بتقويض المكاسب التي تحققت من خلال العمل الإنساني خلال السنوات الماضية.

وأكد برنامج الأغذية العالمي، في بيان على موقعه، أن "النزاع تصاعد بين أكثر من 40 جهة، وارتفعت تكلفة الأغذية الأساسية لتصبح أعلى من أي وقت مضى، وفقدت العملة 25 في المئة من قيمتها في عام 2020 وحده - ونحو 70 في المئة من قيمتها مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب".