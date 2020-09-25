الرئيس التونسي يزور وكيل الحرس الوطني بعد إصابته بعملية إرهابية

قام الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، بزيارة وكيل الحرس الوطني، رامي الإمام، في مدينة المكنين من ولاية المنستير للاطمئنان على صحته إثر مغادرته صباح اليوم المستشفى الجامعي سهلول بعد تماثله للشفاء.

وتحدث الرئيس مع الوكيل رامي الإمام، الذي واجه الموت بشجاعة نادرة وعزيمة كبيرة من أجل تونس.

وأكد رئيس الجمهورية وقوف الدولة التونسية إلى جانب كل أبنائها، مشددا على أن كل من أجرم في حق تونس سيدفع الثمن باهضا، مضيفا أن إرادتنا ستكون أقوى وسنتصدى لكل من يحاول إدخال الاضطراب على الوطن.

وأوضح الرئيس أنه أصر على المجيء إلى الساحل وتحديدا إلى المكنين تحديا لكل العقبات بما فيها الصحية، ومن أجل تكريم أحد أبطال تونس والتأكيد مجددا، الوقوف إلى جانب كل أبناء تونس وخاصة من المؤسستين الأمنية والعسكرية.

كما عبر بالمناسبة عن شكره لكل الإطار الطبي وشبه الطبي الذي أشرف على علاج رامي الإمام لما بذلوه من جهد لإنقاذ حياته.