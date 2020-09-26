الداخلية اليمنية بصنعاء: إحباط 41 عملية انتحارية للقاعدة وداعش خلال 5 سنوات

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية المشكلة من جماعة أنصار الله "الحوثيين" في صنعاء، اليوم السبت، أنها أحبطت 41 هجوماً انتحارياً في مناطق سيطرتها خلال نحو 5 أعوام.

وأضاف العجري أن: "الأمن ضبط 2573 عنصراً إجراميا تابعا للعدوان، وأفشل 302 مخطط للعدوان يستهدف الاستقرار".

القاهرة – سبوتنيك. ونقل موقع مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في صنعاء، عن الناطق باسم الداخلية، العميد عبد الخالق العجري قوله، إن "الأجهزة الأمنية أفشلت عدد 41 عملية انتحارية لعناصر تابعة لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا وعدد كبير من الدول)، خلال ألفي يوم من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن (26 آذار/ مارس 2015)".

وذكر أن: "الأجهزة الأمنية أبطلت 1483 عبوة ناسفة زُرعت من قبل عناصر تابعة للعدوان في الطرقات والأسواق وأمام مدارس ومنشآت عامة، ونفذت 668 عملية ضبط أسلحة كانت مع عناصر تتبع العدوان".

وأشار الناطق باسم الداخلية في صنعاء، إلى: "ضبط 342 قضية تزييف عملة، ونجاح 6015 عملية استعادة مسروقات وتسليمها لأصحابها، وضبط 64.203 قضايا جنائية".

واتهم الناطق الأمني، التحالف العربي، بـ "دعم الجماعات الإرهابية والسعي بشكل متواصل لنشر الفوضى والجريمة في كافة محافظات اليمن".