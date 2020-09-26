حمدوك يطالب برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

جاء ذلك خلال كلمته للجمعية العامة لأمم المتحدة، حيث طالب بمساعدة السودان في إلغاء الديون والمساعدة في حصول الخرطوم على قروض ميسرة.
#نيويورك — حمدوك: نطالب بمساعدتنا في إلغاء الديون والمساعدة في حصول السودان على قروض ميسرة— ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) September 26, 2020
وأكد رئيس وزراء السودان أنه ملتزم بمكافحة الإرهاب وقطع تمويله كما ينص القانون الدولي.
رئيس وزراء السودان: ملتزمون بمكافحة الإرهاب وقطع تمويله كما ينص القانون الدولي #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 26, 2020
وأشار حمدوك إلى أن "الفيضانات الأخيرة شردت عشرات الآلاف من المواطنين".
#عاجل— عاجل - قناة الحرّة (@alhurra) September 26, 2020
حمدوك: الفيضانات الأخيرة شردت عشرات الآلاف من المواطنين
وشدد على أن السلام ووقف الحرب هي أولوية للحكومة الانتقالية في السودان.
#عاجل— عاجل - قناة الحرّة (@alhurra) September 26, 2020
حمدوك: السلام ووقف الحرب هي أولوية للحكومة الانتقالية في السودان
ولفت رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى أن "الفيضانات الأخيرة شردت عشرات الآلاف من المواطنين".
#عاجل— عاجل - قناة الحرّة (@alhurra) September 26, 2020
حمدوك: الفيضانات الأخيرة شردت عشرات الآلاف من المواطنين
ويلقى قادة العالم كلماتهم في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام من خلال الانترنت، بسبب ما فرضته جائحة كورونا من تغيرات كثيرة على الاجتماعات والحياة العامة.
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