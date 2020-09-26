حمدوك يطالب برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم السبت، إلى رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ​مؤكدا أن السودان ملتزم بمكافحة الإرهاب وقطع تمويله كما ينص القانون الدولي.

جاء ذلك خلال كلمته للجمعية العامة لأمم المتحدة، حيث طالب بمساعدة السودان في إلغاء الديون والمساعدة في حصول الخرطوم على قروض ميسرة.

#نيويورك — حمدوك: نطالب بمساعدتنا في إلغاء الديون والمساعدة في حصول السودان على قروض ميسرة — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) September 26, 2020

​وأكد رئيس وزراء السودان أنه ملتزم بمكافحة الإرهاب وقطع تمويله كما ينص القانون الدولي.

رئيس وزراء السودان: ملتزمون بمكافحة الإرهاب وقطع تمويله كما ينص القانون الدولي #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 26, 2020

​وأشار حمدوك إلى أن "الفيضانات الأخيرة شردت عشرات الآلاف من المواطنين".

#عاجل

حمدوك: الفيضانات الأخيرة شردت عشرات الآلاف من المواطنين — عاجل - قناة الحرّة (@alhurra) September 26, 2020

​وشدد على أن السلام ووقف الحرب هي أولوية للحكومة الانتقالية في السودان.

#عاجل

حمدوك: السلام ووقف الحرب هي أولوية للحكومة الانتقالية في السودان — عاجل - قناة الحرّة (@alhurra) September 26, 2020

​ولفت رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى أن "الفيضانات الأخيرة شردت عشرات الآلاف من المواطنين".