الأمن العرقي يلقي القبض على انتحاري في نينوى

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم الأحد، القبض على انتحاري ينتمي لتنظيم "داعش" في محافظة نينوى.

ونقل موقع "السومرية" البيان الصادر عن وكالة الاستخبارات العراقية والذي قالت فيه: "من خلال متابعة عصابات داعش الإرهابي وبعد تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وتابع البيان: "أحد أفراد كتيبة الاستشهادين (الانتحاريين) في ما يسمى بكتيبة البراء بن مالك والمكنى أبو أيوب، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في نينوى قبل عمليات التحرير"، مشيرةً إلى "تدوين أقواله وإحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية".

وأطلقت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في وقت سابق من الشهر الجاري عملية أمنية نوعية لتدمير فلول "داعش" الإرهابي وبقاياه في محافظة نينوى التي تشهد عودة للنازحين إليها بعد 6 سنوات من التهجير، شمالي العراق.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.