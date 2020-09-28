مصر... اكتشاف جثة "عروس بحر" في مرسى علم... صور

عثرت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، على جثة "عروس بحر" نافقة في جنوب مرسى علم، والتي تعد "ثورة قومية" بحسب المتخصصين في العلوم البحرية.

وذكرت جمعية الحفاظ على البيئة "هيبكا" أن الحيوان من فصيلة "دوجنج" وهو من الأنواع المهددة بالانقراض، ويعد هذا الحدث هو الأول من نوعه في جنوب مرسى علم.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة البيئة المصري أن سبب نفوق "عروس البحر" طبيعي، موضحا أن من أسباب وفاة الكائنات البحرية السن أو الوفاة الطبيعية.

تعرف على تفاصيل العثور على عروس بحر نافق في مرسى علمhttps://t.co/uW1LJWI4dF — المستقبل (@NewsElmostaqbal) September 28, 2020

وأشار إلى أن وزنها يبلغ من 750 كيلو إلى طن، بينما يبلغ الطول 3 أمتار، وعمرها يتراوح ما بين 55 إلى 60 عاما، نافيا أن يكون سبب النفوق اصطدامها بأحد المراكب.

أستاذ علوم البحار والمستشار البيئي لجمعية هيبكا يروي تفاصيل العثور على عروس بحر نافق في مرسى علم#صباحك_مصري#MBCMASR2 pic.twitter.com/PRO3FisxKc — صباحك مصري (@sabahakmasri) September 28, 2020

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم إرسال لجنة من وزارة البيئة لمتابعة الأمر، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وتابعت أنه جاري التحقيق في هذا الموضوع، فيما لم يتم إصدار تقرير فني حول الواقعة حتى الآن.

من جانبه، أوضح مدير المعهد القومي لعلوم البحار، الدكتور محمود عبد الراضي دار، لصحيفة "الوطن" المصرية أن حيوان "الدوجنج"، الملقب بـ"عروس البحر"، يعد ثروة قومية، مشيرا إلى أن السياح يتوافدون من كل أنحاء العالم لمشاهدته، وبالتالي يدر دخلا كبيرا على الدولة، وهو من الثدييات النباتية.