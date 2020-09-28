توجيهات جديدة من السيسي بشأن منظومة المخابز

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، اجتمع الرئيس السيسي، اليوم الأثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتناول الاجتماع متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية خلال الستة أشهر القادمة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع تناول كذلك جهود الحكومة لتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين، واستعراض جهود إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه باستمرار وزارة التموين في اعتماد خطة تعزيز جهود توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، والتي تم انتهاجها خلال فترة جائحة كورونا، وذلك تحسباً لأي موجة ثانية محتملة في هذا الصدد، وتلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الرئيس وجه كذلك "بانتقاء أفضل المواقع للصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع لتسهيل مهمتها في تخزين السلع الاستراتيجية، أخذاً في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد الجمهورية".

وأكد أن الرئيس وجه بتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، من خلال ميكنة دورة العمل، وتحديث العمليات اللوجستية، بهدف تحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد وتطوير الخدمة للمواطنين.