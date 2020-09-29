مسؤول تونسي يحذر من فقدان 95 نوعا من الأدوية الأساسية

أثار مسؤول في الصحة التونسية مخاوف من فقدان أدوية أساسية في سوق تونس.

قال المدير العام في وزارة الصحة التونسية، فيصل بن صالح، إن هناك مخاوف من فقدان 95 نوعا من الأدوية الأساسية في السوق التونسية، وذلك بتصريحات لقناة "نسمة" التونسية.

وتابع صالح أن المراقبة من قبل الوزراة على الصيدليات مستمرة، "لتوفير التمويلات اللازمة لتغطية قائمة الأدوية الأساسية التي يجب توفيرها".

يشار إلى أن الوضع الوبائي في تونس بات مثيرا للقلق، خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وسط مطالب شعبية بإعادة فرض الحجر الصحي الشامل وإغلاق الحدود.

على ضوء التزايد السريع للعدوى بفيروس كورونا، أطلق عدد من المواطنين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيها بإعادة فرض إجراءات الحجر الصحي الشامل وغلق الحدود ولو بشكل مؤقت لفسح المجال أمام إعادة السيطرة على حلقات العدوى.

وبلغ عدد المصابين بمرض "كوفيد - 19" في العالم أكثر من 33 مليون شخص، وتعافى أكثر من 21 مليونا، وتوفي أكثر من 995 ألفا في مختلف أنحاء العالم.