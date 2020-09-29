توجيهات جديدة من السيسي بشأن أحكام "صندوق مصر"

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قوانين جديدة بشأن الشركة القابضة لمصر الطيران وأحكام "صندوق مصر".

وأفادت صحيفة "الشروق"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن السيسي أصدر قانون رقم 195 لسنة 2020، فى شأن الإذن لوزير المالية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري، بمبلغ 3 مليارات جنيه.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس المصري أصدر قانونا رقم 196 لسـنة 2020 فى شأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري، بمبلغ مليار جنيه.

ومن ناحية أخرى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 197 لسـنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاص بإنشاء "صندوق مصر".