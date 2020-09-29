في جولته الإعلامية… "حزب الله" يفند مزاعم نتنياهو بشأن وجود مستودعات أسلحة وسط بيروت.. فيديو

نظم "حزب الله" اللبناني جولة للإعلاميين في منطقة الأوزاعي الجناح لإطلاعهم على المؤسسة التي زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنها مصنع للصواريخ والأسلحة لحزب الله.

وقام الإعلاميون بجولة داخل المؤسسة، وهي عبارة عن ورشة فنية تعنى بالخراطة وصهر الحديد وتصنيعه في محلة بئر حسن قرب السفارة الإيرانية بوسط بيروت، وهي المنطقة التي ادعى نتنياهو أن فيها مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله.

وأفادت قناة "الجديد"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني، محمد عفيف، قد أكد "أن هذه الجولة لتأكيد كذب العدو أمام الرأي العام ووسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، وهي محاولة لتبرير أي عدوان ممكن أن يطال المنشآت المدنية والأحياء السكنية".

وقال عفيف: "نحن لسنا كشافين لدى العدو ولا نقدم له المعلومات، وهذه الجولة تكشف أن هذه المنشأة لا صلة لها بتخزين الأسلحة للمقاومة، وهي منشأة صناعية لشخص لبناني وفيها عمال ولا يوجد فيها أي صواريخ".

وكان حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، قد دعا، مساء اليوم الثلاثاء، وسائل الإعلام ليشاهد العالم كذب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الهواء.

جاء ذلك في كلمة نشرتها قناة "المنار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، رد فيها نصر الله، على ما صرح به نتنياهو قبل قليل، حينما ادعى أن حزب الله اللبناني يمتلك مصنع صواريخ دقيقة بالقرب من شركة غاز وسط بيروت.

وقال الأمين العام لحزب الله: "أدع وسائل الإعلام لزيارة المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو وادعى وجود صواريخ فيها، ليشاهد العالم كذب نتنياهو على الهواء، وسنسمح لوسائل الإعلام بالدخول عند العاشرة مساء إلى المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو ليكتشف العالم كذبه".

وأضاف نصر الله "نحن لا نضع صواريخ لا في مرفأ بيروت ولا قرب محطة غاز، ونعلم جيداً أين يجب أن نضع صواريخنا".

وشدد حسن نصر الله على أن ما يقوم به حزبه "هو من أجل أن يكون اللبنانيون على بينة في معركة الوعي وبأننا لا نضع صواريخنا بين البيوت".