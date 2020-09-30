أمير الكويت الجديد يبكي في أول كلمة له بعد أداء اليمين... فيديو

أدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرا للبلاد، أمام مجلس الأمة الكويتي، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي أول كلمة له كأمير للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية، غلب البكاء على الشيخ نواف الصباح بينما كان ينعى الأمير الراحل قائلًا: "الأمير الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له الجميع داخليا وخارجيا".

وتابع الشيخ نواف الصباح: "نستذكر باعتزاز توجيهات الأمير الراحل ونصائحه السديدة".

أمير يبكي أمير

رحم الله والدنا #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح

وأطال الله عمر والدنا وأميرنا#الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح

ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد

وبداية جديدة لعهد جديد pic.twitter.com/txk9GKOThP — سالم ناصر الأطوح (@ALATWAH) September 30, 2020

وأضاف: "بلدنا يواجه ظروفا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، والكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد".

يذكر أن المادة 60 من الدستور الكويتي تنص على أن يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الدستورية.

عاجل / لحظة أداء الشيخ نواف الاحمد «حفظه الله ورعاه» اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت وفقا لنص المادة 60 من الدستور. #الشيخ_نواف_الأحمد #الكويت pic.twitter.com/88QzkINbrr — المجلس (@Almajlliss) September 30, 2020

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، أمس الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما. وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب، "الديوان الأميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

ونادى مجلس الوزراء الكويتي أمس بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد، خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.