وصول جثمان الأمير صباح الأحمد إلى الكويت

وأعلن الديوان الأميري في الكويت، أمس، وفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري، اليوم الأربعا، إن "حضور مراسم دفن الجثمان الطاهر لفقيد الوطن طيب الله ثراه سيقتصر على أقرباء سموه"، مؤكدا أن "الديوان الأميري يقدّر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفيّاضة في التعبير عن خالص تعازيهم بوفاة سموه".

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم إغلاق جزئي لبعض الطرق في العاصمة الكويت، وذلك لنقل جثمان أمير البلاد الراحل من الساعة 2 ظهرا، بالتوقيت المحلي للدولة الخليجية.

يتبع...