أول زعيم عربي يصل إلى الكويت للمشاركة في جنازة الأمير صباح الأحمد

وصل إلى الكويت، اليوم الأربعاء، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة، للمشاركة في جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية: "سمو أمير البلاد المفدى يصل إلى دولة الكويت الشقيقة للمشاركة في الصلاة على جثمان المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

سمو أمير البلاد المفدى يصل إلى دولة الكويت الشقيقة للمشاركة في الصلاة على جثمان المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكان في استقبال سموه الشيخ محمد الخالد حمد الصباح مستشار بالديوان الأميري الكويتي وسفير دولة قطر لدى دولة الكويت. #قنا pic.twitter.com/GfZp3DGLr5 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 30, 2020

​وأشارت الوكالة في تغريدة لها أنه كان في استقبال الأمير "الشيخ محمد الخالد حمد الصباح مستشار بالديوان الأميري الكويتي وسفير دولة قطر لدى دولة الكويت".

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، أمس الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما. وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب، "الديوان الأميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

​وقال وزير شؤون الديوان الأميري، اليوم الأربعاء، إن "حضور مراسم دفن الجثمان الطاهر لفقيد الوطن طيب الله ثراه سيقتصر على أقرباء سموه"، مؤكدا أن "الديوان الأميري يقدّر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفيّاضة في التعبير عن خالص تعازيهم بوفاة سموه".

ونادى مجلس الوزراء الكويتي أمس بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد، خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.