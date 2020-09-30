جثمان أمير الكويت الراحل يوارى الثرى في مقبرة الصليبيخات

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمير الشيخ، نواف الأحمد، أدى صلاة الجنازة على جثمان أخيه، وذلك في مسجد بلال بن رباح، بعد وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية حيث وافته المنية.
عاجل | جثمان سمو الأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد يوارى ثرى الكويت الطاهرhttps://t.co/yQEMoMrotp #الكويت#صباح_الأحمد#الانباء pic.twitter.com/apLGDz9F6g— جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) September 30, 2020
وحضر الصلاة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وممثل الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
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