جثمان أمير الكويت الراحل يوارى الثرى في مقبرة الصليبيخات

وصل جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى مقبرة الصليبيخات، اليوم الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمير الشيخ، نواف الأحمد، أدى صلاة الجنازة على جثمان أخيه، وذلك في مسجد بلال بن رباح، بعد وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية حيث وافته المنية.

عاجل | جثمان سمو الأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد يوارى ثرى الكويت الطاهرhttps://t.co/yQEMoMrotp #الكويت#صباح_الأحمد#الانباء pic.twitter.com/apLGDz9F6g — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) September 30, 2020

​وحضر الصلاة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وممثل الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.