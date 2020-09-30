الأردن... استمرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED رئيس الوزراء الأردني: نرفض فكرة "مناعة القطيع" لمواجهة كورونا "الرؤية" الأردنية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، أعلن أنه واعتبارا من الأحد المقبل سيتم الاستمرار بالسياسة الحالية في دوام طلبة الصفوف من رياض الأطفال إلى الصف الثالث الأساسي، وطلبة التوجيهي، لمدة أسبوعين إضافيين (حتى تاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل)، على أن يبقى الخيار لولي الأمر في دوام ابنه/ ابنته، مدرسيا أو عن بعد.

وتابع النعيمي: "سيستمر تعلم الطلبة في الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر إلكترونيا عن بعد لمدة أسبوعين إضافيين"، مضيفا: "سيكون دوام الإدارات المدرسية والمعلمين والكوادر الإدارية في المدارس لمتابعة دوام الطلبة عن بعد".

ولفتت القناة إلى "أن التعليم عن بعد، التعليم الإلكتروني عبر منصة "درسك" وقنوات التلفزيون الأردني، سيكون معززا وداعما وبديلا في حال تعليق دوام الطلبة".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 33 مليون مصاب، بينهم أكثر مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.