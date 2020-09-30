محكمة تابعة لـ"أنصار الله" تقضي بإعدام الملك سلمان وولي عهده

أصدرت محكمة في محافظة صعدة، شمال غربي اليمن، معقل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، حكما بإعدام العاهل السعودي والرئيسين الأمريكي واليمني، في قضية مقتل وإصابة 100 شخص في غارة جوية للتحالف العربي في أغسطس/ آب 2018.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله"، إن "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (أمن الدولة) في صعدة، عقدت جلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي رياض الرزامي، وحضور رئيس النيابة القاضي إبراهيم جاحز ووكيل النيابة الجزائية القاضي محمد زبارة، ومحامي أولياء الدم والمحامي المنصب عن المتهمين، في قضية استهداف طيران تحالف العدوان حافلة طلاب ضحيان (مديرية مَجز)".

وأضافت أن "المحكمة أدانت 10 من المتهمين في القضية وقضى منطوق حكمها بمعاقبتهم بالإعدام وهم "سلمان بن عبدالعزيز آل سعود [العاهل السعودي]، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود[ولي العهد السعودي]، تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، دونالد ترامب [الرئيس الأميركي]، جيمس نورمان ماتيس، وجيزال نورتون انسكوارتز، عبدربه منصور هادي [الرئيس اليمني]، علي محسن صالح الأحمر، أحمد عبيد بن دغر، محمد علي أحمد المقدشي".

وذكرت أن "منطوق الحكم تضمن إلزام المدانين دفع غرامة 10 مليارات دولار، لأولياء دم المجني عليهم".

وحسب وكالة "سبأ"، "قيدت النيابة استئنافها الجزئي للفقرة الخامسة من منطوق الحكم وفي حق من شملهم قرار الاتهام ولم تفصل فيه المحكمة، وضم محامي الادعاء الخاص همدان شانع، استئنافه إلى استئناف النيابة، فيما احتفظ المحامي المنصب عن المدانين عبدالوهاب الفضلي بحق الاستئناف عن من نصب عنهم".

وكان طيران التحالف العربي، استهدف في 9 أغسطس/ آب 2018، حافلة طلاب في سوق ضحيان بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، ما أسفر عن مقتل 40 شخصاً بينهم 21 طفلاً وإصابة 60 بجراح 35 منهم أطفال، حسب الأمم المتحدة.