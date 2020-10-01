لبنان يطالب الإنتربول بتوقيف مالك وقبطان السفينة التي نقلت "مادة الانفجار" إلى بيروت

أصدر القضاء اللبناني مذكرتي توقيف غيابيتين في حق مالك وقبطان السفينة، التي نقلت مواد نيترات الأمونيوم إلى لبنان، في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إلى أنه في إطار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، أصدر المحقق العدلي في الملف القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف غيابيتين في حق مالك السفينة التي نقلت مواد نيترات الأمونيوم إلى لبنان، وقبطان السفينة، وأحال الأوراق إلى النيابة العامة التمييزية، التي طلبت من الإنتربول إصدار تعميم دولي للقبض عليهما.

واشارت الوكالة إلى أن وفدا قضائيا وأمنيا لبنانيا قد توجه إلى قبرص للقاء مالك السفينة حيث مقر إقامته، مع الإشارة إلى أن السلطات القبرصية سبق أن سجلت ودونت إفادته بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.

ودمر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس/ آب الماضي، المرفأ وجزءا من وسط بيروت، وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصا. وألقيت باللائمة في انفجار المرفأ على تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار في ظروف سيئة منذ سنوات.