تسجيل
21:52 GMT01 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    البنك المركزي المصري

    لماذا منع البنك المركزي حمل أكثر من 5 آلاف جنيه للقادمين والمسافرين من مصر؟

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102569/83/1025698345_0:200:3500:2169_1200x675_80_0_0_fc6291003c4b650533ec9ce1ecf708dc.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202010011046708043-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F/

    شهد سوق المال المصري خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة من القرارات المؤثرة اتخذها البنك المركزي، شملت وقف إصدار الشهادات ذات الفائدة الأعلى "ابن بلدي"، علاوة على تخفيض سعر الفائدة في البنوك وأخيرا إقرار قانون حمل النقود المصرية للمغادرين والعائدين والتي لا تزيدعن 5 آلاف جنيه.. ماالهدف من وراء القرار الأخير؟

    تمويل الإرهاب

    البنك المركزي المصري
    YouTube.com
    مصر... البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ8 مليار جنيه لسد عجز الموازنة
    قالت خبيرة أسواق المال المصرية، حنان رمسيس، إن "الدولة في المرحلة الأخيرة تريد ميكنة كل العمليات المصرفية اليومية عن طريق استخدام البطاقات البنكية وليس عن طريق حمل السيولة النقدية".

    وأضافت لـ"سبوتنيك" أن "أحد أهداف تلك الميكنة يتمثل في حصر دخول الأفراد حتى تتمكن الدولة من تجفيف منابع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وقد شغلت العالم بشكل كبير خلال الفترة الماضية قضية تورط بعض البنوك العالمية في عمليات غسيل الأموال، حيث خاضت مصر مشوارا طويلا خلال السنوات الماضية ووضعت العديد من العقوبات المغلظة في قوانينها والمتعلقة بغسيل الأموال".

    تغيير مفاهيم سابقة

    وتابعت خبيرة سوق المال: "من المعروف أن دول العالم الثالث وبشكل خاص الدول الأفريقية كانت هدفا للراغبين في عمليات غسيل الأموال عن طريق إبرام صفقات فاسدة، لكن الدولة المصرية مختلفة جملة وتفصيلا عن الدول الأخرى، إذ ترغم مصر في التحرك بنهج يتسم بالشفافية والإفصاح ونوع من وضوح الرؤية من أجل اجتذاب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، وكلما ارتقت في موضوع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، تكون نظرة دول العالم لمصر بأنها قادرة على مواجهة ملفات كان من الصعوبة مواجهتها في ظل ظروف متغيرة تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والتغيرات الجيوسياسية المتواجدة فيها".

    الفساد وغسيل الأموال

    وأشارت رمسيس إلى أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال إنه سوف يقضي على الفساد بكل أشكاله وأنواعه، وسوف يسود القانون ربوع البلاد لتغيير النظرة التي كانت سائدة عن مصر طوال الفترات الماضية بأن المصريين بارعين في التحايل على القوانين، فقد بدأت تلك النظرة تتغير وبدأ المواطن المصري يشعر بتغليط العقوبات وتنظيم القوانين واللوائح التشريعية التي تفسر القوانين، من أجل تنظيم الحياة القانونية والنيابية المتواجدة في مصر".

    وأكدت أن "قرار البنك المركزي بتحديد 5 آلاف جنيه مصري يمكن أن يحملها المغادر للبلاد ومثل هذا المبلغ للقادمين أيضا، هذا يعني أن القادم للسياحة لا يحتاج مبالغ كبيرة من النقد المصري نظرا لأنه يحمل معه الشيكات السياحية المعتمدة أو بطاقات الدفع الدولية، أما بالنسبة للمغادرين من مصر إلى دول أخرى سوف تسري عليهم قوانين البلاد الذاهبين إليها، لذا ستكون العملة المصرية في تلك الدول بلا معنى،حيث سيقوم البنك بنقل الأموال لك في أي مكان عن طريق بطاقات البنك "الفيزا"، من أجل حماية المواطن والجنيه الذي حقق خلال الأيام الماضية ارتفاعات قياسية أمام العملات واستطاع الوقوف أمام الدولار أقوى عملة في العالم وضمن 10 عملات في العالم استطاعت الصمود في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد".

    تبادل الرؤى

    من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور عبد الخالق فاروق، إن "معظم القرارات التي تصدر من البنك المركزي أو السلطة النقدية، تتسم بشيء من الارتباك وعدم وضوح الهدف منها، إضافة إلى أنه يشوبها بعض الغموض في عملية نقل الصورة للمواطن".

    وأضاف لـ"سبوتنيك": "من المفترض أن يتم تبادل الرأي مع الخبراء خارج العمل التنفيذي وإدارة حوار في دوائر ضيقة من الخبراء، فإذا كنا نريد تقييد حركة النقد المصري الخارج، فما الهدف من تقييد حركة دخول الجنيه إلى مصر".

    وحدد مجلس إدارة البنك المركزي - بجلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي الموافق 29 سبتمبر/أيلول 2020-  مبلغ خمسة ألاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

    يأتي ذلك في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهازالمصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي قرراختصاص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

    الجدير بالذكر أن مبلغ الــ 5000 جنيه الذي قرره البنك المركزي هو ذات المبلغ المقرر منذ عام 2003 طبقا لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهازالمصرفي القديم.

    انظر أيضا:

    قرارت مهمة من الحكومة المصرية بشأن الموسم السياحي الشتوي
    مباحثات دبلوماسية روسية مصرية تتناول تنسيق الجهود لتعزيز الحوار في ليبيا
    مصر: الصحة العالمية أشادت بقدرتنا على إنتاج لقاح كورونا
    مصر تستعد لرئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي
    وزير المالية المصري يزف بشرى سارة إلى المواطنين
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر, أخبار مصر اليوم, البنك المركزي المصري, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زوار برفقة كلابهم في مقهى Barking Lot في مدينة الخبر، المملكة العربية السعودية 25 سبتمبر 2020
    فنجان قهوة برفقة كلبك... افتتاح مقهى جميل في السعودية
    المكواة أيضا لديها أذنين
    المكواة أيضا لديها أذنان
    في يومها العالمي.. فوائد القهوة وأضرارها
    في يومها العالمي... فوائد القهوة وأضرارها
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك