رسالة أخيرة من سفير فرنسا إلى اللبنانيين قبيل مغادرته

كتب فوشيه رسالته الأخيرة للبنانيين مغردا على صفحته الشخصية في "تويتر" قائلا:
"آخر تغريدة من لبنان، ثلاث سنوات في بلد مثير. أحمل معي ذكرى المواهب التي واجهتها. هذا البلد يجب أن ينجح. إنه يستحق ذلك".
Dernier tweet... du #Liban.Trois années dans un pays passionnant. J’emporte le souvenir des talents rencontrés. Ce pays doit réussir. Il le mérite. Messieurs les politiciens oubliez vos querelles. 6000 ans d’histoire vous regardent et vous jugent! Au revoir à tous. Je vous aime.— Bruno Foucher (@B_Foucher) October 2, 2020
كما توجه فوشيه إلى السياسيين اللبنانيين بالقول: "أيها السادة السياسيون، انسوا مشاجراتكم. 6000 عام من التاريخ تراقبكم وتحكم عليكم. وداعا للجميع. أحبكم".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)