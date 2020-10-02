صلاح خاشقجي يعود للأضواء من جديد بتغريدة في الذكرى الثانية لرحيل والده

نشر صلاح، نجل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، اليوم الجمعة، صورة بمناسبة مرور عامين على مقتل والده في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

ونشر صلاح خاشقجي على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، "صورة سوداء بشمعتين مضيئتين وسطها"، دون أي تعليق.

وقُتل خاشقجي، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بعدما دخلها للاستحصال على وثيقة. ولم يتم العثور على جثته حتى الآن.

وكان النيابة العامة السعودية قد أعلنت، في وقت سابق، إغلاق قضية جمال خاشقجي بشقيها العام والخاص، بإدانة 8 متهمين في قضية قتل المذكور.

يذكر أن نجل خاشقجي قد أكد في ذكرى رحيله الأولى، أنه "لن يقبل أن تستغل ذكرى والده للنيل من وطنه وقيادته".

وكتب على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداؤه في الشرق والغرب، لاستغلال قضيته، يرحمه الله، للنيل من وطني وقيادتي".

وأضاف: "لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما، ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله".

وتابع صلاح خاشقجي: "أكرر ما قلته سابقاً، لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصاً لله ثم الوطن وقيادته".