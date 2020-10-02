السفير الأمريكي في تل أبيب يكشف سرا عن خطة "الضم"

كشف السفير الأمريكي لدى تل أبيب، ديفيد فريدمان، اليوم الجمعة، سرا خطيرا عن خطة "الضم" الإسرائيلية.

وأجرت صحيفة "ماقور ريشون" العبرية، اليوم الجمعة، حوارا مطولا مع فريدمان ، أوضح من خلاله أن جزءا كبيرا من اليمين الإسرائيلي لا يعلمون شيئا عن خطة الضم الإسرائيلية وفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.

وأكد فريدمان أنه أجرى لقاءات مختلفة مع كثير من المسؤولين في اليمين الإسرائيلي، من بينهم قادة مجلس المستوطنات "يشع"، الذين تخوفوا من الخطة دون عناء قراءتها، موضحا أنهم لم يقرأوها بعد.

وأشار إلى أن هؤلاء هاجموا جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بل وترامب نفسه، لعدم علمهم بتفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن خطة "الضم" وفرض السيادة على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وغور الأردن، وكان مقررا لها في الأول من يوليو/تموز الماضي، ولكنه أرجئ ذلك إلى أجل غير مسمى.