دعوة سعودية لمقاطعة المنتجات التركية في البلاد

وكتب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الرياض، عجلان العجلان، تغريدة على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، قائلا: "إن مقاطعة المنتجات التركية التي تشمل الاستيراد، أو الاستثمار، أو السياحة تعد مسؤولية كل فرد سعودي، كان تاجراً أو مستهلكاً".

المقاطعة لكل ماهو تركي، سواء على مستوى الاستيراد او الاستثمار او السياحة، هي مسؤولية كل سعودي "التاجر والمستهلك"، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا، — عجلان العجلان (@ajlnalajlan) October 2, 2020

وأكد على ضرورة "مقاطعة تلك المنتجات رداً على العداء المستمر من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا".