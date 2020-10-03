الصحة العالمية تحذر العراق من كارثة صحية

وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، تحذيرا شديد اللهجة للعراق بشأن الوضع الصحي وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقل موقع "بوابة الأهرام" التحذير الدولي الذي جاء على لسان ممثل ​منظمة الصحة العالمية​ في ​العراق،​ أدهم اسماعيل، الذي أشار إلى أن أعداد المصابين قد ترتفع خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار التجمعات وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس، خاصة وأن هناك تجمعات كبيرة وقدوم فصل الشتاء".

ولفت اسماعيل إلى أن "المرحلة الثالثة من الوباء قد تكون دخلت إلى العراق، وإذا ما حدث ذلك فهذا يعني أن البلد سيكون موبوء بالكامل".

وأوضح أن "عدد الأسرة المخصصة لمصابي كورونا في عموم محافظات البلاد يصل إلى أقل من 50% من عدد المصابين بالفيروس، إلا أن الزيادة المستمرة في عدد الإصابات، تشكل عامل قلق".

وتابع اسماعيل قائلا: "إن العراق دخل ما يسمى بمرحلة التفشي المجتمعي بفيروس كورونا وهي المرحلة الثالثة، محذرا من تفشي الوباء في عموم البلاد".