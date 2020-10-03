إسرائيل تبعث برسالة إلى الشعب العراقي

بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، برسالة عاجلة إلى الشعب العراقي.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، هنأت فيها الشعب العراقي، بمناسبة حلول العيد الوطني العراقي.

نتقدم الى سكان العراق باحر التهاني بمناسبة حلول العيد الوطني العراقي، عسى أن يعيده عليكم بالخير والبركة وتمنياتنا بعودة العراق الى احضان التعددية والتسامح والتنوع الديني والثقافي، في خطى الملك فيصل الأول، رحمه الله. 🇮🇶 🇮🇱 pic.twitter.com/EtIcNMDUfa — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 3, 2020

وقالت الخارجية الإسرائيلية: "نتقدم إلى سكان العراق بأحر التهاني بمناسبة حلول العيد الوطني العراقي، عسى أن يعيده عليكم بالخير والبركة".

وتمنت صفحة "إسرائيل بالعربية" عودة العراق إلى "أحضان التعددية والتسامح والتنوع الديني والثقافي، في خطى الملك فيصل الأول، رحمه الله".