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    أطفال في حشد من أنصار الحوثيين، المكرس للذكرى الرابعة لتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، صنعاء 26 مارس/ آذار 2019

    اليونسيف تشكر السعودية لموقفها من أطفال اليمن

    © AFP 2020 / Mohammed Huwais
    العالم العربي
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    شكرت هنرييتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" المملكة العربية السعودية لدعمها "السخي" لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن.

    وأعربت فور عن تقديرها للمملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على الدعم السخي الذي أعلنته عبر تنفيذ سبعة مشروعات متنوعة بقيمة 46 مليون دولار أمريكي لصالح اليمن، في إطار خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

    كارثة إنسانية في اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
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    ووجهت فور رسالة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أكدت فيها أن "هذا الدعم سيسهم بمساعدة اليونيسيف في تقديم الدعم للأطفال وأسرهم في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والتعليم والحماية، وتقديم الدعم للمنظمة لمكافحة وباء كورونا في اليمن عبر تدريب الكوادر الصحية وتوفير المستلزمات الطبية وغيرها".

    وأكدت أملها أن يكون هذا الكرم الذي أظهرته المملكة من خلال إسهامها الفعّال لأطفال اليمن مصدر إلهام للآخرين بأن يحذو حذوها.

    ووقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الشهر الماضي، اتفاقية مشتركة مع اليونيسيف لتنفيذ مشروعات في اليمن، إنفاذًا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، بالوقوف مع الشعب اليمني والتخفيف من معاناتهم جرّاء الظروف المحيطة بهم.

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    الكلمات الدلالية:
    حقوق الأطفال, صحة الأطفال, الأطفال, اليمن, السعودية
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