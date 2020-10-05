اليونسيف تشكر السعودية لموقفها من أطفال اليمن

وأعربت فور عن تقديرها للمملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على الدعم السخي الذي أعلنته عبر تنفيذ سبعة مشروعات متنوعة بقيمة 46 مليون دولار أمريكي لصالح اليمن، في إطار خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووجهت فور رسالة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أكدت فيها أن "هذا الدعم سيسهم بمساعدة اليونيسيف في تقديم الدعم للأطفال وأسرهم في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والتعليم والحماية، وتقديم الدعم للمنظمة لمكافحة وباء كورونا في اليمن عبر تدريب الكوادر الصحية وتوفير المستلزمات الطبية وغيرها".

وأكدت أملها أن يكون هذا الكرم الذي أظهرته المملكة من خلال إسهامها الفعّال لأطفال اليمن مصدر إلهام للآخرين بأن يحذو حذوها.

ووقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الشهر الماضي، اتفاقية مشتركة مع اليونيسيف لتنفيذ مشروعات في اليمن، إنفاذًا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، بالوقوف مع الشعب اليمني والتخفيف من معاناتهم جرّاء الظروف المحيطة بهم.