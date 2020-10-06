غضب في السودان... الشرطة تنفذ حملة "حلاقة إجبارية" مفاجئة لأصحاب الشعر الكثيف

وبحسب صحيفة "آخر لحظة" المحلية، صاحب الحملة أحداث عنف واشتباكات بين عدد من أفراد الشرطة والشباب بعد شروع الشرطة في تنفيذ المهمة.

اعلان هاام. لاي زول داير احلق وخايف من التكلفه و داير توفر. قروشك. 🤑 الشرطه العسكريه و الدعم السريع في الخدمه لمساعده المواطن حلاقه جوردن مجاني مواقنا:الكلاكله. الحاج يوسف. وقرب الجامعات. نشرفنا زيارتكم يا ولد ال*******😉 — 🍥غير اجتماعي|💫HaSsAn💫 (@amoorimohamed1) September 24, 2018

وذكرت الصحيفة أن محررتها شاهدت عربة شرطة بها ثمانية أفراد أوقفوا شبابا من أصحاب الشعر الكثيف بجوار مركز الشهيدة ندى ومرورا بالشارع المؤدي إلى المايقوما ثم منطقة المزدلفة والبعض منهم كانوا يقف في طابور الخبز لحمله إلى أسرهم إلا أنه ورغم ذلك قام أفراد الشرطة بحلق رؤوس خمسة شباب في الحال تحت التهديد والوعيد. وذكرت الصحيفة أن مصير الرافضين كان القبض عليهم وإيداعهم السيارة الأمنية تحت الضرب والتهديد.

واستنكرت أعداد كبيرة من المواطنين خطوة الشرطة التي وصفوها بالغريبة، وفقا للصحيفة.

هذه ليست المرة الأولى، بل وقعت من قبل إذ تبرر الشرطة السودانية تنفيذها تلك الحملات بأنها تهدف "لإظهار هيبة الدولة" ومحاربة الظواهر السالبة.

نفذت مليشيا #قوات_الدعم_السريع حملة حلاقة صلعة في محلية #شرق_النيل بالعاصمة #الخرطوم شملت الحاج يوسف، التعويضات، الكرتون والردميات وذلك تحت مزاعم ما أسمته محاربة الظواهر السالبة ، 5> في صورة تخالف الكرامة الانسانية والحقوق التى كفلتها المواثيق الدولية. — حزب المؤتمر السوداني (@SCPSudan) September 22, 2018

وقال العميد عصام السيد على، مدير شرطة محلية جبل أولياء، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية، بشأن حملة مشابهة قبل عامين، إن الحملة التي وصفها بأكبر حملة للقضاء على الظواهر السالبة، شارك فيها 300 من أفراد القوات النظامية و20 ضابطا.

وأضاف أن "الحملة تستهدف كل الأحياء بالمحلية لإظهار هيبة الدولة وسيادة حكم القانون".