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    الشرطة المصرية

    مسلسل "بـ 100 وش" يتحول إلى حقيقة... سرقة ملايين الجنيهات من حساب رجل أعمال شهير

    © REUTERS / Asmaa Waguih
    العالم العربي
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    شبهت تقارير مصرية واقعة سرقة تعرض لها رجل أعمال شهير في مصر، في أغسطس/ آب، بعملية نصب نفذها أبطال المسلسل التلفزيوني "بـ 100 وش"، الذي عرض في شهر رمضان العام الحالي.

    وتمكنت العصابة المكونة من 17 شخصا من الاستيلاء على مبلغ 12.5 مليون جنيه من حساب رجل أعمال شهير، بالاشتراك مع موظفين في البنك، وذلك بعد تمكنهم من استخراج بطاقة رقم قومي باسم المجني عليه، لكنها كانت بصورة حاملها، الذي توجه إلى البنك، وتمكن من تحويل ملايين الجنيهات إلى حسابات أخرى، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

    نيللي كريم
    © AFP 2020 / FILIPPO MONTEFORTE
    تحويل الجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش" إلى فيلم سينمائي
    ونجح أفراد عصابة النصب والاحتيال في مسلسل "بـ100 وش" في سرقة ملايين الجنيهات من حساب ثري متوفي في البنك، بواسطة بطاقة رقم قومي مزورة لشخص زعم أمام مسؤولي البنك أنه نجل الراحل، وأنه يرغب في الحصول على ميراثه.

    وكان ورد معلومات لدى أجهزة الأمن المصرية بتدوين اسم واحد لرجل أعمال على بطاقتي تحقيق شخصية، وبإجراء التحريات، تم التوصل إلى المتهمين في الواقعة، واعترفوا بعد التحقيق معهم بالواقعة وبتسهيل حصول شخص آخر على بطاقة رجل الأعمال، حيث استخرجها من القاهرة.

    وكشفت التحقيقات مع الجناة أن من تتزعمهم سيدة تدعى "سهير" كانت غادرت السجن قبل أشهر قليلة، بعد قضاء عقوبة 10 سنوات في جناية تزوير واستعمال محرر رسمي.

    ورغبة منها في مزاولة نشاطها، تمكنت "سهير" من استخراج بطاقة أخرى باسم "سهر"، وقادت التشكيل بالتعاون زوجها مسجل خطر والسابق اتهامه فى قضايا جنائية، وآخرين يبلغ عددهم 17 فردا، وتولت هي مهمة جمع بيانات رجل الأعمال الشهير، وتواصلت مع موظفين بالبنك، واتفقت معهم على سحب أموال من حسابه هي 12.5 مليون جنيه ببطاقة رقم قومي سليمة البيانات، لكن بصورة مختلفة.

    وفي شهر أغسطس/ آب، توجه أحد عناصر التشكيل إلى البنك، وفك الشهادات المقدرة بـ 10 ملايين جنيه، وحول منها 8 ملايين جنيه إلى حساب "سهير"، ووزع باقي مبلغ الشهادات بالإضافة لـ 2.5 مليون جنيه على حسابات أخرى بإجمالي 4.5 مليون جنيه، وهي المبالغ التى أنفقها عناصر التشكيل بالكامل.

    وتمكنت المباحث المصرية من القبض على 16 من أفراد التشكيل، وعلى رأسهم "سهير" وزوجها، وعثرت الأجهزة الأمنية فى منزلها على عشرات أختام شعار الجمهورية المُقلدة لعشرات الجهات الحكومية، كما عثرت على مبالغ مالية، ووثائق أخرى، بينما تكثف جهودها لضبط متهم مازال هاربا.

    وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون للجهات المختصة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، وحضر وكيلا رجل الأعمال المجني عليه، المحاميان سامح راغب والدكتور ماهر مقار، وطالبا بسرعة إنهاء التحقيقات فى القضية، حتى يتمكن وكيلهما من الحصول على أمواله المتحفظ عليها لدى حساب زعيمة التشكيل العصابي "سهير"، الذي أصيب بوعكة صحية، وحضر من الخليج حيث يقيم هناك.

    وعرض مسلسل "بـ100 وش" في شهر رمضان 2020، وتدور أحداثه حول مجموعة من النصابين المحترفين الذين يمارسون عمليات نصب متعددة من أجل تحقيق أحلامهم بالثراء.

    ومسلسل "بـ 100 وش" من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ومن بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي ودنيا ماهر وسلوى محمد علي وحنان يوسف، ومن إنتاج شركة "العدل جروب".

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, سرقة, نيللي كريم
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