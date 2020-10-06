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    أفراد من الجيش الأردني يقف أمام فندق تحول إلى حجر صحي بسبب فيروس كورونا، عمان، الأردن، 18 مارس/ آذار 2020

    الأردن... الجيش يتنشر في جميع محافظات المملكة

    © REUTERS / Muhammad Hamed
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    أعلن مدير عمليات خلية الأزمة في الأردن، العميد مازن الفراية، فرض حظر التجول الشامل، في جميع المحافظات، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الخميس/الجمعة المقبلة، ولمدة 48 ساعة، لينتهي منتصف ليلة السبت/الأحد المقبل.

    وأشار خلال إيجاز صحفي إلى تكرار تطبيق حظر التجول الشامل بالآلية ذاتها خلال الأسابيع المقبلة وحتى إشعار آخر، في ضوء تطورات الحالة الوبائية وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بحسب موقع المملكة الأردنية.

    كورونا في الأردن
    © REUTERS / Muhammad Hamed
    الأردن... وزير الصحة يعترف بأخطاء في إصابات كورونا

    وقال إنه اعتبارا من صباح يوم الأربعاء، ولضمان تنفيذ قرار حظر التجوّل الشامل، ولتعزيز جهود كوادر مديريّة الأمن العام، سيتمّ نشر كوادر القوّات المسلّحة الأردنيّة في جميع المحافظات.

    وأضاف العميد الفراية: "خلال ساعات حظر التجول الشامل، لن يسمح لأحد من المواطنين بالخروج، بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونية؛ وتستثنى فقط فرق التقصي الوبائي، والكوادر الطبية والتمريضية، وعدد محدود جدّاً من القائمين على ديمومة عمل المؤسّسات والقطاعات الحيوية".

    وتأتي هذه الإجراءات تزامنا مع الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت المملكة في الـ24 الساعة الماضية 12 وفاة و1537 إصابة جديدة بالفيروس.

    اعترف الدكتور سعد جابر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في الأردن بوجود أخطاء في نتائج إصابات فيروس كورونا ونسبها لأصحابها.

    وقال الوزير، بحسب موقع "عمون" الأردني، إن إدخال البيانات وقع فيه أخطاء حيث بدلت بين نتائج الفحوصات.

    وأشار الوزير إلى أنه "في بداية الأمر كانت الفرق تعمل ورقيا، ولكن بعد زيادة الإصابات بدأ العمل الإلكتروني، ويوجد مدخل بيانات مع كل فريق تقصي وبائي يدخل اسم صاحب العينة ورقمه".

    كورونا في الأردن
    © REUTERS / Muhammad Hamed
    وزير أردني: منظومتنا الصحية قد تعجز عن التعامل مع كورونا

    وتابع جابر: "نتيجة الفحص لا تظهر تلقائيا على الجهاز بل لا بد من قراءتها من قبل خبير مختص، ثم يقوم مدخل البيانات بإدخالها، وعند زيادة أعداد الإصابات فقد الكثير من النتائج وحدثت أخطاء بين الأسماء وعيناتها".

    وأكد وزير الصحة الأردني أن الفرق في طور تحسين العمل، وأنه تم استدعاء خبراء مدخلي بيانات والتعامل مع 4 جهات منها وزارة الاقتصاد الرقمي للمساعدة في تحسين العمل.

     

    انظر أيضا:

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    الأردن... وزير الصحة يعترف بأخطاء في إصابات كورونا
    وزير أردني: منظومتنا الصحية قد تعجز عن التعامل مع كورونا
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الأردن
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