الأردن... حظر شامل لبعض المناطق نظرا لسوء حالتها الوبائية

دخل حظر التجول الشامل لمناطق في العاصمة عمّان، بالإضافة إلى بلدتي بلعما في محافظة المفرق، وبلدة مرصع في محافظة جرش، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ لمدة أسبوع، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائية فيها.

قال نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد مازن الفراية، إنه سيتم عزل أجزاء من الأحياء في كل من الصالحين وأم نوارة والمقابلين وليس كامل المناطق.

وبين الفرايّة في تصريح لـ "المملكة" أنه سيكون هناك تنسيق بين مدير الشرطة والمحافظ لوضع دوريات شرطة على مداخل ومخارج المناطق المعزولة.

"سيكون هناك خطة متكاملة للتعامل مع الأمور الاستثنائية بالتنسيق مع الحاكم الإداري".

قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد، الاثنين، عزل مناطق في أحياء الصالحين والمقابلين وأم نوّارة في العاصمة عمّان، وبلدة بلعما في محافظة المفرق، وبلدة مرصع في محافظة جرش، وفرض حظر التجوّل الشامل في هذه المناطق، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم بعد غدٍ الأربعاء ولمدّة أسبوع، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيهما، وبناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

قرار العزل والحظر الشامل لأجزاء في أحياء الصالحين والمقابلين وأم نوّارة في #عمّان وبلدتي بلعما في #المفرق ومرصع في #جرش، دخل حيز التنفيذ لمدة أسبوع#الأردن #هنا_المملكة https://t.co/zE0NYXx5Xi — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 7, 2020

وينظر في إمكانيّة تمديد قرار العزل وحظر التجوّل الشامل في المناطق أعلاه، في ضوء تطوّرات الحالة الوبائيّة فيها، بناء على توصية خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وفوض محافظي العاصمة والمفرق وجرش باتخاذ القرارات اللازمة لدخول سلاسل التوريد وإصدار التصاريح اللازمة عند الضرورة، والتعامل مع الحالات الإنسانيّة والطارئة في المنطقة.

الفراية أعلن الثلاثاء، عن فرض حظر التجول الشامل، في جميع المحافظات، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس على الجمعة المقبلة، ولمدة 48 ساعة، لينتهي منتصف ليلة السبت / الأحد المقبل، في ضوء تطورات الحالة الوبائية وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأشار، خلال إيجاز صحفي، إلى تكرار تطبيق حظر التجول الشامل بالآلية ذاتها خلال الأسابيع المقبلة وحتى إشعار آخر.

وأضاف العميد الفراية، "خلال ساعات حظر التجول الشامل، لن يسمح لأحد من المواطنين بالخروج، بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونية؛ وتستثنى فقط فرق التقصي الوبائي، والكوادر الطبية والتمريضية، وعدد محدود جدّاً من القائمين على ديمومة عمل المؤسّسات والقطاعات الحيوية".

"سيتم نشر كوادر القوات المسلحة الأردنيّة/ الجيش العربي في جميع المحافظات، اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء، ولضمان تنفيذ قرار حظر التجوّل الشامل، ولتعزيز جهود كوادر مديرية الأمن العام، على أن يستمر مراقبة المناطق التي تتزايد فيها حالات الإصابة، وفقاً لنظام التتبع الجغرافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وسيتم تنفيذ عزل وحظر شامل في هذه المناطق، لأسبوع أو أسبوعين، وفقاً للآليّة المعمول بها حالياً".

وأعلن وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال سعد جابر، الثلاثاء، عن تسجيل 1537 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 1507 إصابة محليّة، وكذلك سُجلت 12 وفاة جديدة.