في 2021... جناح إسرائيلي في معرضي "آيدكس" و"نافدكس" أبوظبي

وقّع معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس"، الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومعرض الدفاع والأمن الوطني والأمن الإلكتروني في إسرائيل "آي إس دي إي إف"، الأربعاء، اتفاقية للمشاركة في معرضي الدفاع الجوي "آيدكس" والبحري "نافدكس"، العام المقبل.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، سيتولى معرض "آي إس دي إي إف" مهام تشييد وتنظيم واستضافة الجناح الإسرائيلي في معرض "آيدكس"، الذي سينعقد في الفترة ما بين 21 – 25 شباط/فبراير 2021، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض؛ إلى جانب الترويج للمعرض بشكل حصري لشركات الدفاع والأمن والتكنولوجيا الإسرائيلية.

وسيتم الإعلان رسمياً عن فتح باب التسجيل للشركات الإسرائيلية للمشاركة في الجناح المخصص لها في معرض "آيدكس" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها حميد الظاهري:"يسعدنا في أدنيك توقيع هذه الشراكة مع معرض [آي إس دي إي إف] لإضافة جناح جديد لمعرض "آيدكس" و"نافدكس" بدورتهما للعام 2021.. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا الجدد، الذين سيلعبون دوراً هاماً في زيادة نسبة حضور الوفود والزوار إلى هذا الحدث الإقليمي الرائد".

وتقام فعاليات معرضي ومؤتمر "آيدكس" و"نافدكس" مرة كل عامين، وقد شهدت نمواً وصل إلى 271 في المئة، مقارنة بالدورة الأولى.