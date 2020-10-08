المصمم اللبناني عبد محفوظ ينقل دار أزياه إلى دبي

وكتب عبد محفوظ في منشورعلى صفحته في "فيسبوك" قال فيه: "عندما يصبح الوطن مقبرة للأحلام وتصبح أعمارنا رهينة للعابثين بأقدارنا، سوف يتم نقل دار أزياء عبد محفوظ إلى دبي على أن يبقى جزء صغير في بيروت وذلك بسبب الظروف التي يمر بها لبنان على يقين العودة مجددا بولادة وطن جديد".

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، تتّسم بتراجع غير مسبوق لقيمة عملته أدى إلى إغراق نصف الشعب اللبناني في الفقر.

ويتسبب الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى صرف أعداد هائلة من الموظفين، بارتفاع كبير في الأسعار في البلاد التي شهدت لأسابيع عدة منذ خريف 2019 انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يُنظر إليها على أنّها فاسدة وعاجزة عن وضع حدّ للأزمة الاقتصادية الحادة.