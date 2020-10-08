"حزب الله": تفاوض لبنان حول ترسيم الحدود مع إسرائيل لا يعني السلام معها

أعلنت الكتلة البرلمانية عن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، أن التفاوض مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية لا علاقة له بصنع سلام معها.

صرحت كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، وفق موقع تلفزيون "الجديد" اللبناني، خلال اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، اليوم الخميس:

"خلافاً لكل الكلام الذي قيل هنا وهناك، أنّ الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبيّة واستعادة أرضنا وصولاً إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنيّة، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها مؤخراً وقد تنتهجها دول عربيّة لم تؤمن يوماً بخيار المقاومة ولم تمارسه ضدّ عدوّ الأمّة في يومٍ من الأيام".

كما قال رئيس ​مجلس النواب اللبناني،​ ​نبيه بري، في لقاء مع قناة "الميادين"، في وقت سابق بشأن اتفاق ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل، إنها "خطوة ضرورية لكنها ليست كافية، يجب أن تواكب بتشكيل حكومة بأسرع وقت، حكومة قادرة على التمكن من إنقاذ البلد من ما يتخبط به من أزمات وتنفيذ ما ورد في إعلان اتفاق الإطار بحرفيته، فاتفاق الإطار هو اتفاق لرسم الحدود لا أكثر ولا أقل وكفى بيعاً للمياه في حارة السقايين".

وتلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري محتوى الاتفاق، الذي نص "الولايات المتحدة تدرك أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم الحدود البحرية بالاستناد إلى التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية المعتمدة منذ تفاهم أبريل/ نيسان عام 1996، وحاليا بموجب القرار 1701، والتي حققت تقدماً في مجال القرارات حول الخط الأزرق".

هذا وأعلن لبنان، التوصل إلى اتفاق إطار للتفاوض حول ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل، برعاية أمريكية وبإشراف الأمم المتحدة.

وأشار الاتفاق إلى أنه "في ما يخص الحدود البحرية سيتم عقد اجتماعات في الناقورة (مقر الأمم المتحدة عند الحدود اللبنانية – الإسرائيلية) تحت راية الأمم المتحدة برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، لإعداد محاضر الاجتماعات بصورة مشتركة ستوقع وتقدم إلى إسرائيل ولبنان للتوقيع عليها"، على أن يتولى الجيش اللبناني إدارة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.