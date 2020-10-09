وكالة الصناعات الدفاعية التركية: مستعدون دائما لتلبية احتياجات قطر

قال إسماعيل دمير، رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية "SSB"، إن صناعة الدفاع لدينا على استعداد دائما لتلبية احتياجات دولة قطر الصديقة.

وأفادت صحيفة "الشرق"، صباح اليوم الجمعة، بأن دمير قد أعرب عن سعادته بتدشين سفينة التدريب "الدوحة"، وهي أولى سفن التدريب المسلحة التي بناها حوض بناء السفن في شركة "الأناضول" التركية لصالح القوات البحرية القطرية

يذكر أنه خلال معرض ديمدكس 2018 الذي أقيم في الدوحة، تم توقيع العقد النهائي لتوريد سفينتي تدريب طلاب (CTS) بين حوض بناء السفن في Anadolu Shipyard ومسؤولي القوات البحرية القطرية QENF.

ومن جهته، أعرب رئيس شركة "أناضول لبناء السفن" عن سعادته بتدشين السفينة (الدوحة). وقال لقد بذلنا جهودًا كبيرة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا لهذه السفن التي لديها مساحات خاصة لكل من الطلاب والمدربين والتي صممها مهندسو أحواض بناء السفن في تركيا.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم السفينة الثانية في غضون 6 أشهر خلال العام المقبل 2021.