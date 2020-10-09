الكعبي يطالب بإجراء تحقيق جدي في قضية انتحار مدير الشركة المنفذة لميناء الفاو

طالب حسن كريم الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، الحكومة والجهات المعنية في البصرة بإجراء تحقيق جدي و عاجل والكشف عن ملابسات حادثة انتحار المدير التنفيذي لشركة "دايو" الكورية المنفذة لميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة.

وقال الكعبي، في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، إن "ما يثير استغرابنا أن قضية انتحار مدير الشركة جاءت بعد الاعلان الرسمي لوزارة النقل قبل أيام قليلة عن قرب توقيع عقد المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير مع هذه الشركة الكورية وإتمام الوصول إلى الصيغة النهائية للتنفيذ"، معزيا في الوقت ذاته حكومة وشعب كوريا الجنوبية الصديق وسفارتها لدى بغداد في هذه الحادثة المؤسفة جدا".

ووصف النائب الأول لرئيس المجلس هذه الحادثة بـ "الخطيرة"، لاسيما وكونها ترتبط بوجوب توفير كل الجوانب الأمنية لكل المستثمرين داخل البلاد فضلا عن الخصوصية الاقتصادية الموجودة في إنشاء ميناء الفاو الكبير وضرورة الإسراع في استكمال إنجازه بالمواصفات التي يطمح لها أبناء هذا الشعب الكريم بشكل عام وأهالي البصرة الكرام وأصحاب الاختصاص بشكل خاص وبما يجعله واجهة اقتصادية واستثمارية كبرى للبلاد.