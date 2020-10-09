السجن 64 عاما للمتورطين بقضية سرقة صراف حي الجزيرة في الرياض

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن فريق الادعاء العام في النيابة العامة أقام الدعوى الجزائية العامة في قضية "سرقة صراف حي الجزيرة" أمام المحكمة الجزائية بالرياض ضد المتورطين بارتكابها.

ونقل موقع "تواصل" عن مصدر مسؤول قوله، بأن نتائج المرافعة أصدرت أحكاما بحق الجناة تقضي بإدانتهم بالسرقة وغسل الأموال والحكم عليهم بالسجن لمدد يصل إجمالها لـ64 عاما، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم الذي يقدر بـ700 ألف ريال (قرابة 187 ألف دولار أمريكي)، من متحصلات جرائم غسل أموال، وإلزامهم بإعادة قيمة المبلغ المسروق الذي يقدر بمليون و400 ألف ريال ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة.

وبحسب الموقع المذكور، فإن التحقيقات في النيابة العامة أثبتت أن وراء جريمة تفجير الصراف الآلي بحي الجزيرة في مدينة الرياض "تشكيل عصابي مكون من 11 شخصا من جنسيات مختلفة"، مضيفا أن "العقوبات المشار إليها صدرت بحق مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية، وسيكون الإبعاد مصير الوافدين بعد إنهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم ومنعهم من دخول المملكة".

وتم إحالة طلبات الاسترداد الصادرة من دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة بحق بقية المتهمين الهاربين لملاحقتهم عبر الإنتربول الدولي.