الجيش اليمني: مقتل وإصابة العديد من عناصر "أنصار الله" بقصف التحالف تعزيزات جنوبي مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مقتل وإصابة عناصر من جماعة "أنصار الله"، اليوم الجمعة، في غارات جوية للتحالف العربي على محافظة مَأرِب شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر" إن: "مقاتلات التحالف العربي استهدفت بالعديد من الغارات تعزيزات للحوثيين في منطقة السَائِلة في مديرية رَحَبَة جنوبي مأرِب، بعد رصدها".

وأضافت: "الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين، وتدمير آليتين قتاليتين وكمية من الأسلحة والذخائر المتنوعة".

وأشارت إلى "قصف مقاتلات التحالف بعدة غارات جوية، مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في مديريتي مَاهِلية وصِروَاح جنوب وغرب مَأرِب".

ووفقاً للجيش اليمني: "تكبد الحوثيون خلال الأيام الماضية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بنيران قواته والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرِب".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن التحالف العربي شن غارتين جويتين على مديرية رَحَبَة جنوبي محافظة مَأرِب.