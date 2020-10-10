مقتل شاعر عماني كبير في اليمن.. صور

لقي الشاعر العماني، أحمد بن بله الحريزي، مصرعه في اليمن حيث قُتل في ظروف غامضة، اليوم السبت.

وقال موقع "بوابة الأخبار" العماني، إن مقتل الحريزي جاء بشكل مفاجئ بعد مسيرة أدبية وعلمية كبيرة في سلطنة عمان ودول الخليج.

وفاة الشاعر العماني #احمد_بن_بلة_الحريزي مقتولا في اليمن انا لله وانا اليه راجعون

اعتقد ان هناك فصلا جديدا من العنف بدأ

اللهم اصلح حال بلاد المسلمين pic.twitter.com/CelwxbXX1D — منى سالم جعبوب𐩣𐩬𐩱|𐩴𐩲𐩨𐩥𐩨 (@muna_oman2012) October 10, 2020

من جانبه صرح المهندس سعيد بن سالم الحريزي: "فقد الوطن الشاعر والأديب أحمد بن بله الحريزي صاحب الكلمات الوطنية "عمان أعظم علم للسلم والجيران" أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته".

وأضاف المهندس سعيد على تويتر أن الشاعر أحمد بن بله الحيزي مواطن عماني كان في اليمن، وبلغهم خبر وفاته صباح اليوم، "لكن إلى الآن الأسباب غير معلومة والقاتل غير معروف".

رحم الله صاحب الشخصية الهادئة والكلمات الرزينه الوافية

الشاعر الخلوق احمد بن بله الحريزي شاعر الحكمة pic.twitter.com/P6GXNxpw5j — 🇴🇲 الغروب 🇴🇲 (@s888f) October 10, 2020

ووصف سعيد بن سالم خبر وفاة الشاعر أحمد بن بله بـ"الصاعقة على جميع معارفه ومحبيه في عمان واليمن وكل الدول العربية"، داعيا له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

وقال الموقع إن قصائد الشاعر أحمد بن بله الحريزي كانت وطنية بامتياز، كونه حمل أمانة الوطن وتعمق في العشق له وفاق تجسيد الشعراء في التعبير عن هذا الشعور، وفق متابعوه.