تصاعد المواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في الجوف ومقتل قائد عسكري بارز

تصاعدت، اليوم السبت، حدة المواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، وقتل خلالها قائد عسكري بارز في الجيش اليمني.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش اليمني شن هجوما واسعا على مواقع لجماعة أنصار الله في شرق منطقة بِير المرازيق في مديرية خب والشعف شرقي مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، وذلك عقب إحكام سيطرته على سلسلة جبال النضود الاستراتيجية.

وأضاف أن معارك مستمرة بين الجيش وجماعة أنصار الله، باتجاه جبل صبرين بعد صد هجوم لجماعة أنصار الله باتجاه جبل قيسين الذي سيطرت عليه القوات الحكومية، الأربعاء الماضي، لافتا إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين خلال المواجهات التي شن خلالها طيران التحالف غارات على تعزيزات ومواقع للجماعة.

ووفقاً للمصدر، فالقوات الحكومية خسرت في معارك اليوم، قائد اللواء 110 مشاة العميد الركن عبد العزيز حنكل وعدد من مرافقيه.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن، لمواجهة جماعة "أنصار الله" وحلفائها، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بين قوات الحكومة المدعومة من التحالف من جهة، والحوثيين من الجهة الثانية، في مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكرين؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية للبلاد.